Квиз, плиз! [меломания]
Большая Кухня, Лиговский проспект, 30
Начало:
Завершение:
600₽
Возраст 18+
Игры
Про событие
Круче, чем попросить у таксиста включить свою музыку, — вот такие вайбы у игры, а значит ты точно уйдёшь довольным. Игра специально для тех, кто «да я точно это знаю, просто исполнителя забыл». Если на каждой музыкальной игре ты страдаешь от того, что не можешь вспомнить имя исполнителя, то... Эта игра специально для тебя! Подсказки будут на самих бланках, а всё, что тебе остаётся, — это просто вспомнить, кто же это поёт.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи