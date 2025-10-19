Круче, чем попросить у таксиста включить свою музыку, — вот такие вайбы у игры, а значит ты точно уйдёшь довольным. Игра специально для тех, кто «да я точно это знаю, просто исполнителя забыл». Если на каждой музыкальной игре ты страдаешь от того, что не можешь вспомнить имя исполнителя, то... Эта игра специально для тебя! Подсказки будут на самих бланках, а всё, что тебе остаётся, — это просто вспомнить, кто же это поёт.