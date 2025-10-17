Формат [девичник] подразумевает не только игру с интересными и знакомыми тебе вопросами, но и комфортный вайб, в котором можно и секреты колдовства разгадать, и с подружками у костра потанцевать, и вуншпунш выпить за свою вечную молодость. После игры планируется дискотека, так что не разбегайся.