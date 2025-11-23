Веселье от этой экспериментальной игры предсказано всеми экстрасенсами Тебя ждут фановые вопросы обо всём, что связано с шоу «Битва экстрасенсов»: от мистических испытаний до разоблачений участников телешоу. А ты веришь в реальность этой программы? Кем бы ты был в мире «Битвы экстрасенсов»: Владом Кадони или кем-то из братьев Сафроновых? А может, видишь себя ведущим? Проверь свои экстрасенсорные способности в игре и реши, не завести ли тебе ворона:)