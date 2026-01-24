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Квиз «Очень Странные Дела»
ул. Восстания 24/27Б
Начало:
Завершение:
800₽
Возраст 18+
Игры
Про событие
Комедийная викторина, где ты сможешь попробовать свои силы и показать, насколько ты разбираешься в очень странных делах. Квиз рассчитан на кругозор обычного человека, но где-то придётся подумать! Зарегистрируй команду от 4 до 8 человек, чтобы поучаствовать в квизе. Если нет команды, то в графе «название команды» укажи «я один» или «я одна», и тебе найдут команду.
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