Вечер, где нужно будет отключить голову от рабочих задач и включить режим «Что? Где? Когда?» на максимум. Формат: — Команда может быть хоть из 1 человека — Нет компании? Не беда — объединишься в мощный синдикат прямо на месте — В процессе игры тебя ждут игристые вина и лёгкие закуски, чтобы нейроны работали быстрее. Главный приз: Победитель забирает бутылку игристого вина из Франции.