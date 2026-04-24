Квиз на эрудицию. Всех гостей поделят на команды, и тут начнётся самое веселье. Формат: — Команда может быть хоть из 1 человека — Нет компании? Не беда — объединишься с другими участниками в мощный синдикат прямо на месте — В процессе игры тебя ждут игристые вина и лёгкие закуски, чтобы нейроны работали быстрее В конце мероприятия приз — за наиболее количество правильных ответов. Записаться на квиз можно в ТГ организатора или по номеру телефона.