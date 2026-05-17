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Квиз «Друзья»

Stage StandUp Club
ул. Восстания 24/27Б

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Комедийная викторина, где ты сможешьпопробовать свои силы и показать, насколько ты разбираешься в сериале «Друзья». Квиз рассчитан на кругозор обычного человека, но где-то придётся подумать. Тебе нужно будет зарегестрировать команду от 4 до 8 человек, чтобы поучаствовать в квизе. Если нет команды, то в графе «название команды» укажи «я один» или «я одна», и тебе найдут команду.

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