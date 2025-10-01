Этот квест — микс приключений, кино, истории и загадок. Локации удивят даже местных жителей, а эмоции зарядят надолго. Собирай свою команду и вперёд на встречу с тайнами Васильевского. Фишки маршрута: — Вернись в детство! В заданиях тебя ждёт дух авантюризма. — Киношные локации. Узнай, где снимались популярные фильмы и сериалы, и тут же смотри эпизоды по QR-кодам. — Парадные VS чёрные лестницы. Загляни в тайную жизнь петербургских домов. — Мифы и тайны. Узнай про возлюбленных, застывших в вечности, и почему один из домов называют «Франкенштейном». — Леонардо да Винчи. Как же он связан с Васильевским островом? Спойлер: ответ тебя точно удивит. Организационные детали: — В секретной точке тебя встретит гид и вручит книгу — путеводитель формата А5 с содержанием квеста и необходимым инвентарём. — Проходить квест ты будешь самостоятельно, без гида. — Гид будет на связи на протяжении всей экскурсии, поможет в любой непонятной ситуации и подскажет, если задание не разгадается. — В среднем, прохождение квеста занимает от 4 до 5 часов, в зависимости от темпа и с учётом остановок на отдых и перекус. — Стоимость указана за 1-6 человек, независимо от числа участников. Можно с детьми. — Завершится квест около метро «Василеостровская». Обязательно подтверди своё участие, зарегистрировав билеты после покупки. Для этого нужно просто позвонить по телефону или написать в Телеграм-бот в любой день недели с 10:00 до 18:00.