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  1. Санкт-Петербург
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Квест-экскурсия по мотивам романа «Преступление и наказание»

Старт маршрута — ст. м. Сенная площадь

Начало:

Завершение:

590₽
Возраст 12+
Необычное

Про событие

Развлекательно-познавательный квест по по местам культового романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». Участников ждут 13 локаций, которые связаны с романом. На каждой из которых нужно выполнить задание на логику и внимательность, а затем — узнать подробности об этом месте в текстовом и аудиоформате. Если что-то не получается — можно воспользоваться подсказками или пропустить задание. Протяженность маршрута — 2,5 км, ориентировочная продолжительность — 2,5 часа, однако можно делать остановки, когда захочется, или завершить маршрут в другой день. Квест не зависит от времени суток, количества игроков и не имеет таймингов: проходить маршрут можно в любое время, в любом темпе и в любой компании — нужен только аккаунт в Telegram и чуть-чуть интернета. Нам предстоит погрузиться в философию Достоевского, навестить главных героев романа, повторить путь убийцы и сопроводить Раскольникова в полицию для чистосердечного признания Вот лишь часть вопросов, на которые ответит Квестбот: — Какой архитектурный объект символизирует безысходность главного героя? — Как связаны народные приметы и признание Раскольникова? — Какое заведение стало прототипом трактира «Хрустальный дворец»? — Где жил автор романа и почему он не любил Петербург? По промокоду 1WAY скидка 20% на первый маршрут.

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