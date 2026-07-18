Квентин Тарантино
улица Марата, 50
Начало:
Завершение:
2000₽
Возраст 18+
Про событие
Из одержимого видеопрокатчика вырос режиссёр, переписавший правила съёмочной площадки и превративший кровавые разборки в хореографию. Актёр, сценарист, продюсер — Тарантино преуспел везде, но не растерял свой азарт. На лекции поговоришь о плохих парнях, сложном монтаже и тонком чёрном юморе.
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