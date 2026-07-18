Из одержимого видеопрокатчика вырос режиссёр, переписавший правила съёмочной площадки и превративший кровавые разборки в хореографию. Актёр, сценарист, продюсер — Тарантино преуспел везде, но не растерял свой азарт. На лекции поговоришь о плохих парнях, сложном монтаже и тонком чёрном юморе.