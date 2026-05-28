Квартирник – это событие здесь и сейчас, отличное качество, никакой ностальгии или стилизации. Это домашний концерт, где исполняются песни, которые прославил Алексей Хвостенко, известный как «Хвост». Его личность легендарна, но остаётся загадочной для многих, хотя все знают его как исполнителя знаменитой песни «Рай» (или «Город золотой»). Некоторые слышали о его совместных альбомах с группой «Аукцион», но лишь единицы знакомы со всем его творчеством. Квартирник не призван быть экскурсом в его творчество или рассказом о его жизни – это просто попытка воспроизвести хорошие песни, создать особое настроение, подстроиться под общую тему и сделать это органично, ровно так, как Хвост мог создать оригинальное произведение, основанное на случайно услышанной мелодии. Продолжительность: 1 час 50 минут без антракта. Автор: Алексей Хвостенко. Режиссёр: Роман Смирнов.