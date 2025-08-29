Квартет солистов OpensoundOrchestra в «Летнем театре»
наб.Адмиралтейского канала, 2/4
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от 700₽ до 2000₽
Возраст 12+
Концерты
Про событие
OpensoundOrchestra исполняет российскую и зарубежную современную музыку разных жанров, в особенности — сочинения молодых композиторов. Профессионализм музыкантов позволяет легко трансформироваться из симфонического оркестра в ансамбль солистов и струнный квартет: именно в таком формате коллектив выступит в «Летнем театре». Коллектив OpensoundOrchestra объединяет молодых и талантливых музыкантов, которые горят желанием исполнять новую, редкую, неизвестную широкой публике музыку. Его основали в 2018 году скрипач и дирижёр Станислав Малышев и виолончелистка Ольга Калинова, а название — это метафора безграничного разнообразия музыки и возможностей открыть её слушателю.
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