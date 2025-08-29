OpensoundOrchestra исполняет российскую и зарубежную современную музыку разных жанров, в особенности — сочинения молодых композиторов. Профессионализм музыкантов позволяет легко трансформироваться из симфонического оркестра в ансамбль солистов и струнный квартет: именно в таком формате коллектив выступит в «Летнем театре». Коллектив OpensoundOrchestra объединяет молодых и талантливых музыкантов, которые горят желанием исполнять новую, редкую, неизвестную широкой публике музыку. Его основали в 2018 году скрипач и дирижёр Станислав Малышев и виолончелистка Ольга Калинова, а название — это метафора безграничного разнообразия музыки и возможностей открыть её слушателю.