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Кутёж и кураж: искристый и игристый рубеж веков

Чехов, Петропавловская улица, 4

Начало:

Завершение:

5990₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Закат империи: развлечения Серебряного века. На рубеже XIX-XX веков в воздухе витало предчувствие катастроф. Это было время Серебряного века и европейского «fin de siecle» — ослепительно красивого заката целой эпохи. Как люди пытались забыться и успеть всё, пока рушился старый мир? Они безудержно пускались во все тяжкие, опьяненные жаждой жизни. Поговоришь об их развлечениях и поисках забвения. Лектор — историк культуры Анна Михайлова. В программе: — Рестораны и бары — Увеселительные сады и вечеринки — Скандалы и дуэли — Эпатаж и эксцентричные выходки — Выступления цыган и полуобнаженных артисток — «Интимные вечера» и новые театральные формы — Морфинисты и другие зависимые — А также ни от кого не зависимые женщины В меню: Салат из раковых шеек с заправкою из прованских трав и ракового фюме Утиное магрэ с карамелизованной грушей и ягодным чатни Мягкое меренговое пирожное с миндалем, малиной и ганашем Чай/кофе на выбор

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