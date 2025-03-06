Kurt92
Транспортный Переулок 10А
Начало:
Завершение:
от 1000₽ до 12000₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Kurt92 совмещает в себе всё, что ты не ожидаешь от рэп-артиста из Уфы. Он отказался от устаревших рамок жанра и создал собственный саунд: в его музыке рёв гитар и барабанные соло переплетаются с агрессивной подачей и громогласным флоу.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи