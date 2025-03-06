Kurt92 совмещает в себе всё, что ты не ожидаешь от рэп-артиста из Уфы. Он отказался от устаревших рамок жанра и создал собственный саунд: в его музыке рёв гитар и барабанные соло переплетаются с агрессивной подачей и громогласным флоу.