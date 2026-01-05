На этой прогулке выходного дня увидишь дореволюционные дачи и пансионаты, осмотришь советские санатории, оценишь современные гостиницы. Если Петербург называют Северной Венецией, то его курортная зона часто именуется Северной Ривьерой. Ты отправишься в Курортный район города, чтобы разобраться, как формировалась архитектура отдыха на берегу Финского залива. Обычно курортная архитектура использует самые модные стили своего времени. Ты узнаешь, как Северная Ривьера осваивалась в XIX веке, какими были первые санатории и дачи, а также увидишь современные гостиницы и зоны отдыха. Во время экскурсии ты увидишь: — дореволюционные дачи в стиле модерн, сохранившиеся на территории Загородного Клуба «Скандинавия» — арку санатория «Сестрорецкий курорт» — корпус санатория «Дюны» — лечебный корпус и водолечебницу санатория «Северная Ривьера» — дачу Е.И. Лумберга в стиле модерн А еще узнаешь: — где был построен первый в России санаторий — почему Петербург сравнивают с Юрмалой и при чём тут Ле Корбюзье — чем примечательна история создания первых советских санаториев и какие из них сохранились — что из себя представляет Курортная зона Санкт-Петербурга в наше время Продолжительность: 8 часов. Стар и финиш: м. «Беговая», выход №2. В стоимость экскурсии включен обед и кофе-брейк. Одевайся по погоде и надевай удобную обувь. Доступные даты: 5 Января (Пн ) 10:00