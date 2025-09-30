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  1. Санкт-Петербург
  2. События

Культурный провенанс: общество спектакля, артбиз и панк-реликвии

Планетарий 1
наб. Обводного канала, 74Ц

Начало:

Завершение:

450₽
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Поговорят об институте критики в искусстве, почему арт-бизнес и искусство — это разные вещи, обсудят вопрос доверия к искусству и как это связано с герменевтикой, что такое инновативная цензура и синдром Стендаля, а также обсудят либеральный тоталитаризм и коммодизацию искусства. Лектор — Фёдор Найдёнышев, искусствовед, специалист по современному искусству.

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