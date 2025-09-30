Поговорят об институте критики в искусстве, почему арт-бизнес и искусство — это разные вещи, обсудят вопрос доверия к искусству и как это связано с герменевтикой, что такое инновативная цензура и синдром Стендаля, а также обсудят либеральный тоталитаризм и коммодизацию искусства. Лектор — Фёдор Найдёнышев, искусствовед, специалист по современному искусству.