Участникам расскажут, откуда берутся настольно-ролевые игры и почему это гораздо больше, чем «игра с кубиками». Чем они полезны и как присоединиться к миру НРИ? Также будет практический блок: — Как создать собственную вселенную? От фэнтези с драконами до постапокалиптических станций на краю галактики. – Как писать игровые правила, которые будут работать (и не отпугнут новичков). – Как вести игру так, чтобы участники затаивали дыхание, а атмосфера поглощала с первых минут. Это мероприятие — возможность по-новому взглянуть на творчество, игру и коллективное воображение. Подходит как для новичков, так и для опытных игроков. Спикер: Никита Ненахов — опытный мастер НРИ с 8-летним стажем. Автор оригинальной вселенной «Стальные Артерии» — уникального сеттинга для железнодорожников.