Кубок Большого Слэма: 1163/Блины
Лиговский просп., 50к16, сцена цк
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Бесплатно
Возраст 18+
Необычное
Про событие
Слэм! Слэм! Слэм! Масштабный поэтический движ Питера возвращается. Только на Кубке Большого Слэма можно за один вечер увидеть все грани литературного андерграунда. 16 поэтов из двух команд соберутся на одной сцене. У каждого автора будет только 3 минуты, чтобы показать лучшее, на что он способен. Кто победит в этой битве решают зрители. Участники: Блины — фавориты высшей лиги, мощнейшая команда, которая имеет все шансы стать победителем Кубка. 1163 — дерзкие новички, которые уже не раз доказывали авторитетам (в том числе и Блинам), что их нельзя недооценивать. Приходи, бери у ведущих красные карточки с оценками, голосуй за лучших. Вход свободный.
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