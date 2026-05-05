Слэм! Слэм! Слэм! Масштабный поэтический движ Питера возвращается. Только на Кубке Большого Слэма можно за один вечер увидеть все грани литературного андерграунда. 16 поэтов из двух команд соберутся на одной сцене. У каждого автора будет только 3 минуты, чтобы показать лучшее, на что он способен. Кто победит в этой битве решают зрители. Участники: Блины — фавориты высшей лиги, мощнейшая команда, которая имеет все шансы стать победителем Кубка. 1163 — дерзкие новички, которые уже не раз доказывали авторитетам (в том числе и Блинам), что их нельзя недооценивать. Приходи, бери у ведущих красные карточки с оценками, голосуй за лучших. Вход свободный.