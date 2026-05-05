ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Кубок Большого Слэма: 1163/Блины

Усы на пене
Лиговский просп., 50к16, сцена цк

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Необычное

Про событие

Слэм! Слэм! Слэм! Масштабный поэтический движ Питера возвращается. Только на Кубке Большого Слэма можно за один вечер увидеть все грани литературного андерграунда. 16 поэтов из двух команд соберутся на одной сцене. У каждого автора будет только 3 минуты, чтобы показать лучшее, на что он способен. Кто победит в этой битве решают зрители. Участники: Блины — фавориты высшей лиги, мощнейшая команда, которая имеет все шансы стать победителем Кубка. 1163 — дерзкие новички, которые уже не раз доказывали авторитетам (в том числе и Блинам), что их нельзя недооценивать. Приходи, бери у ведущих красные карточки с оценками, голосуй за лучших. Вход свободный.

Контакты

Телефон

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тело
Популярное
Тело
до

1000₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Музыка в оранжерее
Популярное
Выбор редакции
Музыка в оранжерее
до

от 1500₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста