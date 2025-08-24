Арт-терапия, где ты сможешь погрузиться в себя через рисунок и метафорические карты. Когда в последний раз ты по-настоящему задавал(а) себе вопрос: «Кто я?». Не роль, не статус, не маска для окружающих, а настоящее Я, с его чувствами, желаниями, голосом. На этом мастер-классе ты сможешь: • Заглянуть за привычные «маски», которые все люди носят каждый день • Через рисунок исследовать внутренний мир и найти отражение своей сути • С помощью метафорических карт услышать важные послания от себя • Получить новый взгляд на свою самоидентичность • Провести время в бережной, творческой атмосфере Что будет: — Упражнение «Маска»: рисуночная арт-практика (не нужно уметь рисовать!) — Работа с метафорическими ассоциативными картами (МАК) — Лёгкие телесные и осознанные практики — Пространство для безопасного самовыражения и рефлексии Никаких оценок, правильных или неправильных ответов: только ты, твой внутренний мир и пространство, где можно быть собой. Ведущая: Мария Шкаленко — клинический психолог, КПТ и АСТ терапевт, преподаватель. Работает в интегративном подходе, ведёт интервизии и регулярно выступает на профессиональных конференциях.