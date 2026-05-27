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Кто и зачем крадёт искусство: от древних гробниц до Лувра

Plaire, Гаванская улица, 27

Начало:

Завершение:

2700₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Лекция-коктейль, на которой ты вспомнишь самые дерзкие и загадочные кражи картин: от Вермеера до Климта, чтобы понять, как искусство становится предметом наживы и одержимости. История искусства — это не только шедевры и гении, это ещё и история краж. С самых древних времён и до сегодняшних дней искусство стновилось разменной монетой, объектом преступной страсти и причиной безумия. Священные предметы выносили из гробниц, алтари и иконы похищали из храмов, картины пропадали из дворцов и музеев. У каждой эпохи были свои способы грабежа и свои причины. На встрече ты проследишь скрытую историю — историю преступлений против искусства: от древних гробниц до нахальных вторжений в Лувр, от гениев преступного мира до Аладдина, проникшего в Эрмитаж. Но самое главное, найдёшь ответы на главный вопрос: кто и зачем крадёт искусство? В стоимость входит бокал вина и закуска. Ведущая – Екатерина Бочарова, искусствовед, исследователь художественного рынка и частных коллекций, коллекционер.

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