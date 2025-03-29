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Мэшап перформанс от фанк-джаз трио «Кто бы мог подумать?!». Мэшап - это когда в одну композицию смешивается несколько треков. Ребята исполняют композиции от классического рок-н-ролла, джаза и латины до диско, драм-н-басса и металлкора. И на закуску авторские песни «местного розлива». Всё это «Кто бы мог подумать?!» Бронирование мест по телефону.
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