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Кто бы мог подумать?!

География
Рубинштейна, 5

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Мэшап перформанс от фанк-джаз трио «Кто бы мог подумать?!». Мэшап - это когда в одну композицию смешивается несколько треков. Ребята исполняют композиции от классического рок-н-ролла, джаза и латины до диско, драм-н-басса и металлкора. И на закуску авторские песни «местного розлива». Всё это «Кто бы мог подумать?!» Бронирование мест по телефону.

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