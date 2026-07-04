Керамика, мастер-классы, фотографии на плёнку, новые знакомства и безлимитный кофе. Фестиваль организует керамическая мастерская «Кружок», которая отмечает свой второй день рождения. «Кружок» – это уютное пространство в двух минутах от метро «Владимирская», которое объединило людей, искренне влюблённых в керамику и всё, что с ней связано. Гостей ждёт большая праздничная программа: — Гаражная распродажа керамики со скидками до 70% на изделия из новых и прошлых коллекций мастерской; — Мастер-классы по лепке тарелочек для тех, кто давно хотел познакомиться с керамикой и попробовать поработать с глиной своими руками; — Конкурс презентаций с призами, где можно рассказать о любимом увлечении, необычном интересе или любой теме, которая тебя действительно вдохновляет; — Беспроигрышная лотерея с подарками для гостей фестиваля. — Безлимитные напитки и закуски в течение всего дня; — Фото на плёнку, новые знакомства и отличная компания. Стоимость билетов от 300 до 1800 рублей в зависимости от типа билетов, все подробности на сайте фестиваля.