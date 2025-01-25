Стартовая вечеринка года от бродячего клуба «Кружок» — очередной акт проявления межклубной дружбы. На двух танцполах выступят друзья и резиденты Кружка, а также Рома Пташенко и основатель казанской «Соли»— Тимур Птахин с лайвом. Line-up: FOMICHEV / TEMA DOBROTA / MARY MARY / JURAVLOVE / KID COPE / MEANING LIZZY / BRZHEZJVSKY / AKRILL / TIMOFEY / DEAD MOON / SHAKAH / DJ FREELANCER