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Кружок

BLANK
Арсенальная наб., д. 1

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Стартовая вечеринка года от бродячего клуба «Кружок» — очередной акт проявления межклубной дружбы. На двух танцполах выступят друзья и резиденты Кружка, а также Рома Пташенко и основатель казанской «Соли»— Тимур Птахин с лайвом. Line-up: FOMICHEV / TEMA DOBROTA / MARY MARY / JURAVLOVE / KID COPE / MEANING LIZZY / BRZHEZJVSKY / AKRILL / TIMOFEY / DEAD MOON / SHAKAH / DJ FREELANCER

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