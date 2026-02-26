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  1. Санкт-Петербург
  2. События

Крупная рыба

Art Lair, Дивенская улица, 5

Начало:

Завершение:

450₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

О фильме: На протяжении всей жизни Уилла Блума его отец Эд рассказывал ему невероятные и абсурдные истории, которые якобы произошли с ним. Когда Уилл узнаёт, что отец болен раком и скоро умрёт, он вместе с женой возвращается к Эду спустя три года разлуки. Чувствуя, что он вовсе не знает отца, сын пытается разгадать тайну Эдварда Блума. С Тасей Филиной поговоришь о том, почему мужские персонажи Бертона живут в вымысле, можно ли сохранить свой мираж и остаться верным любви — и почему инаковость оказывается главной ценностью.

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