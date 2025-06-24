В этом круизе литературовед и врач прочтут интересные лекции на стыке литературы и медицины. В честь каких персонажей названы синдромы и болезни? Какие «болезни общества» Чехов диагностировал в своих произведениях? Узнаешь об этом и многом другом. Врач Алексей Водовозов расскажет, чем литература обогатила медицину, а литературовед Анастасия Бурдина разберёт творчество Антона Павловича. Тема Алексея Водовозова — «Книжные болезни: чем литература обогатила медицину». Писатели по всему миру так или иначе затрагивали медицину в своих произведениях. Некоторые, по примеру Чехова или Вересаева, совмещали обе стези, свой практический опыт описывал и Булгаков. Между тем, справедливо и обратное — некоторые симптомы, синдромы и болезни названы в честь персонажей самых разнообразных произведений. Авторы, будучи людьми наблюдательными, зачастую описывали характерные признаки заболеваний, не имея представления о медицинской составляющей в портрете того или иного героя. Тема Анастасии Бурдиной — «Литературные рецепты доктора Чехова». Антон Павлович был по образованию врачом. И хотя он говорил: «Медицина — моя законная жена, а литература — любовница», трудно отрицать, что обе страсти тесно переплелись в его жизни и творчестве. На лекции заглянешь в творческую лабораторию писателя и попытаешься найти ответы на вопросы: как медицинская практика повлияла на литературный стиль Чехова? Какие «болезни общества» он диагностировал в своих произведениях? Какие «лекарства» предлагал своим читателям? Проанализируешь чеховские рассказы и пьесы, обращая внимание на то, как он использует медицинские метафоры, описывает душевные состояния героев и исследует экзистенциальные вопросы о жизни и смерти. На круизе будет работать вкусное речное кафе.