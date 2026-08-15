Приготовили обширную программу. Во-первых, собрали отличную команду продавцов винила, СД, кассет. Будет много редкого, знакомого и интересного материала. Во-вторых, пригласили топовых диджеев, которые будут создавать саундтрек вечера. Как ты знаешь хорошая вечеринка без танцев — это не вечеринка. Представители двух танцевальных школ любезно покажут, расскажут и проведут мастер класс. Приготовили выступления интересных групп.