Круговороты музыки
Plague Arena, Арсенальная набережная, 1
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Про событие
Приготовили обширную программу. Во-первых, собрали отличную команду продавцов винила, СД, кассет. Будет много редкого, знакомого и интересного материала. Во-вторых, пригласили топовых диджеев, которые будут создавать саундтрек вечера. Как ты знаешь хорошая вечеринка без танцев — это не вечеринка. Представители двух танцевальных школ любезно покажут, расскажут и проведут мастер класс. Приготовили выступления интересных групп.
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