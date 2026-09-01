Цель встречи — найти новых приятельниц и знакомых. У тебя будет возможность пообщаться и лично, и в небольших группах. Если ты: — Хотела бы обновить или пополнить новыми лицами своё окружение — Недавно переехала в Санкт-Петербург и пока не успела завести достаточно знакомств — Работаешь удаленно и хочешь больше людей вокруг — Ищешь спутниц для совместного досуга (поездки, прогулки, посещение кафешек, выставок или тусовок) — Ищешь человеческого общения и новых подруг То тогда эта встреча для тебя. Как устроена встреча: Все встречаются в милой кафешке или уютном пространстве, пьют кофе и по очереди рассказывают про себя, отвечая на заранее подготовленные вопросы. Обязательно находится что-то общее, возникают первые симпатии. После общей беседы за круглым столом переход в формат парного общения. Здесь уже есть возможность пообщаться лично и познакомиться получше. Бот позволяет выбирать, с кем общаться, а с кем нет. И меняет контактами, только если обе девушки этого хотят. Но чаще всего на круге подруг складываются не пары, а группы и тройки. И ты сразу оказываешься в окружении заинтересованных в дружбе и общении девушек.