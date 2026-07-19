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  1. Санкт-Петербург
  2. События

Круг подруг: девичник в Таврическом саду

уточняй у организатора

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1200₽
Возраст 16+

Про событие

Цель встречи — найти новых приятельниц и знакомых. У тебя будет возможность пообщаться и лично, и в небольших группах. Найдут уютную поляну под деревьями и устроят девичьи посиделки. Попьешь чай и кофе Сделаешь браслет с личной надписью Ещё будут метафорические карты, социальные игры и просто приятные разговоры на природе Проведёшь несколько часов в парке, а затем с желающими отправятся на афтепати в ближайшую кофейню. Эта встреча отлично подойдёт: Тем, кто работает на удалёнке и хочет больше живого общения Тем, кто недавно переехал в город и пока не успел найти подруг Тем, кто хочет расширить круг общения. Мы растём, меняемся, развиваемся, и не все наши друзья могут поддержать новые интересы. Ещё это может стать хорошей поддержкой для тех, кто расстался с партнёром, ведь часто вместе с отношениями исчезает и привычный круг общения. Используй шанс встретить новых подруг, что поддержат твои идеи и будут готовы к маленьким летним приключениям.

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