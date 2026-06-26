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  1. Санкт-Петербург
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Кровать, сон — и всё

Секретер
Аптекарская набережная 6

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Глубокий сон и лёгкое утро — не случайность, а забота о себе, которой можно научиться. Встреча для тебя, если: — знаком с мыслями в три часа ночи и усталостью с утра; — хочешь мягкий, работающий способ наладить сон без таблеток; — любишь уютные разговоры за чашкой кофе. Что будет: Бережно и понятно разберут, как сон устроен с точки зрения КПТ. Ты уйдёшь с простыми техниками, которые помогут отпускать тревожные мысли перед сном и возвращать кровати её главную роль — быть местом отдыха. Кто: Дементьева Анастасия — психолог, КПТ-терапевт, преподаватель. Стоимость: Бесплатно, но просят тебя поддержать проект, заказав что-то из меню.

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