Глубокий сон и лёгкое утро — не случайность, а забота о себе, которой можно научиться. Встреча для тебя, если: — знаком с мыслями в три часа ночи и усталостью с утра; — хочешь мягкий, работающий способ наладить сон без таблеток; — любишь уютные разговоры за чашкой кофе. Что будет: Бережно и понятно разберут, как сон устроен с точки зрения КПТ. Ты уйдёшь с простыми техниками, которые помогут отпускать тревожные мысли перед сном и возвращать кровати её главную роль — быть местом отдыха. Кто: Дементьева Анастасия — психолог, КПТ-терапевт, преподаватель. Стоимость: Бесплатно, но просят тебя поддержать проект, заказав что-то из меню.