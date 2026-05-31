Кровь на часовой башне
Hobby Games, улица Коллонтай, 18
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Игры
Про событие
Гроза над Вранским Лесом выдалась необычно свирепой даже по местным меркам. Когда часы на башне пробили полночь, тишину разорвал чей-то предсмертный вопль — он разнёсся по узким улочкам, задевая каменные стены, увитые плющом. Жители высыпали на площадь и замерли: их главный сказитель лежал на булыжниках, а грудь ему пробила часовая стрелка. Страх пришёл на смену растерянности почти сразу — стало понятно, что среди горожан затаился демон. Это настольная игра в стиле «Мафии» для компании от пяти до двадцати человек, где главные инструменты — дедукция, умение блефовать и чутьё на ложь. Партия делится на день и ночь: в светлое время игроки общаются открыто или шепчутся по углам, собирая информацию и решая, кому верить... Запись необходимо подтвердить в личных сообщениях мастеру: https://vk.com/id157604555
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