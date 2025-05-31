Поездка выходного дня в Кронштадт с посещением Форта Риф, инжинирингового центра и музея «Дом маяков». Под словом «Кронштадт» разные люди подразумевают разное — город, крепость, остров, Морской собор. Почти все эти ассоциации правильные — разве что остров все-таки называется Котлин. А ещё это уникальный памятник истории инженерной мысли нашей страны. Ты можешь заглянуть в эту лабораторию инноваций и познакомиться с ней поближе. Во время экскурсии ты увидишь: — экспериментальный полигон для строительства фортификационных укреплений Российской империи; — уникальный разводной мост поворотного типа — Доковый; — самый величественный памятник всем морякам России — Морской собор; — интерактивный макет акватории Невской губы; — лабораторию обратного инжиниринга. А еще ты узнаешь: — как работает Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга; — как на форте Кронштадта жили в казармах военные нижних чинов; — кто обитает на маяках помимо смотрителей; — от какой точки отмеряются все высоты в нашей стране; — где в Кронштадте находится самое красивое окно. Доступные билеты 31 Мая (Сб ) 10:00 21 Июня (Сб ) 10:00 Организационные моменты на сайте организатора (кнопка выше).