Поездка выходного дня в Кронштадт с посещением Форта Риф, инжинирингового центра и музея «Дом маяков». Под словом «Кронштадт» разные люди подразумевают разное — город, крепость, остров, Морской собор. Почти все эти ассоциации правильные — разве что остров всё-таки называется Котлин. А ещё это уникальный памятник истории инженерной мысли нашей страны. В Кронштадте претворяют в жизнь самые смелые изобретательские идеи и решают сложнейшие задачи, которые влияют на жизнь Санкт-Петербурга и России на протяжении веков. Тебя приглашают заглянуть в эту лабораторию инноваций и познакомиться с ней поближе. Во время экскурсии увидишь: — экспериментальный полигон для строительства фортификационных укреплений Российской империи — уникальный разводной мост поворотного типа — Доковый — самый величественный памятник всем морякам России — Морской собор — интерактивный макет акватории Невской губы — лабораторию обратного инжиниринга А ещё узнаешь: — как работает Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга — как на форте Кронштадта жили в казармах военные нижних чинов — кто обитает на маяках помимо смотрителей — от какой точки отмеряются все высоты в нашей стране — где в Кронштадте находится самое красивое окно Внимание: для доступа в Инжиниринговый центр необходимо сообщить полное ФИО и дату рождения каждого гостя (допускаются лица строго старше 14 лет). Внимательно заполняй эти поля при покупке билета. Продолжительность: 8 часов. Старт и финиш в одном месте: м. «Беговая», выход №2. Доступные даты: 31 Мая (Сб ) 10:00 21 Июня (Сб ) 10:00