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Шутки кончились, реально делаем самую кринжовую вечеринку в этом городе. Сельский тамада, угарные конкурсы и те самые треки, которые ты так любишь, но почему-то вечно резко «я такое не слушаю» — всё это уже в эти выходные. Билет / бронь = вход без очереди С собой возьми паспорт / военный билет / права.
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