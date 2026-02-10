Шутки кончились, реально делаем самую кринжовую вечеринку в этом городе. Сельский тамада, угарные конкурсы и те самые треки, которые ты так любишь, но почему-то вечно резко «я такое не слушаю» — всё это уже в эти выходные. Билет / бронь = вход без очереди С собой возьми паспорт / военный билет / права.