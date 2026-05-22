Перенос на 22 мая Караоке для тех, кто считает, что «плохо поёт». Серьёзно. Формат для тех, кто думает: «я пою стрёмно», «я точно не певец», «мне стыдно петь при людях». Важно именно субъективное ощущение: • Если кажется, что поёшь плохо — ты участник. • Если есть уверенность, что поёшь классно — в этот вечер ты слушатель. Как это будет: 1. Участники поют, слушают друг друга, смеются, поддерживают и в процессе начинают замечать, что многие слишком строги и критичны к себе. 2. В конце будет выбран участник с самым большим несовпадением ожиданий: тот, кто считал, что поёт ужасно, а зал решил, что это было супер. По мнению зрителей и жюри (победителей прошлых караоке). Что это даёт: — положительный опыт публичного выступления; — честную обратную связь — без токсичной критики; — поддержку вместо осуждения; — понимание своих зон роста; — снижение страха сцены и зажимов; — возможность попробовать и понять: «моё / не моё»; Победителям — ещё и бесплатный проход на следующее Караоке и включение в состав жюри.