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«Криминальное чтиво» в цифровом аду

АТС
Sanctum, улица Некрасова, 3-5

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Лаунж-бар Sanctum превращается в подпольный кинозал 90-х только без пыльных киноплёнок и скрипящих проекторов. Киноклуб FFF запускает цифровую проекцию культового фильма Тарантино — без плёнки, но со всеми бандитскими шутками, кровью и бананами. Тебя ждёт: — Цифровая версия без винтажного зерна, зато с идеально прорисованными брызгами крови; — Corn Sour — коктейль, где попкорн играет роль лёгкой криминальной фальши; — Разбор полётов после сеанса: почему в 2024-м сцена с «воскресшим» Винсом выглядит ещё абсурднее.

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