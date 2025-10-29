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Крик корня мандрагоры: как услышать и не умереть?

РХГА, набережная реки Фонтанки, 15

Начало:

Завершение:

от 400₽ до 600₽
Возраст 16+

Про событие

Мандрагора — это едва ли не самое мифологизированное растение на земле с глубокой древности. С чем же связана его популярность? Может быть, дело в таинственном корне мандрагоры, который внешне напоминает человеческое тело? Или разгадка кроется в высокотоксичных алкалоидах, содержащихся во всех частях этого растения? Попробуешь ответить на эти вопросы на новой лекции Максима Леготина — ботанико-географа, ведущего цикла лекций о значении растений в мировой культуре. Также на лекции ты узнаешь: Как правильно выкапывать корень мандрагоры, чтобы остаться в живых? Почему в Европе мандрагору называли «цветком ведьм»? Какую роль библейские тексты сыграли в популярности этого растения? Что известно о мандрагоре как о любовном напитке? Как в «Одиссее» Гомера колдунья Цирцея превратила спутников Одиссея в свиней с помощью настоя мандрагоры? На лекции прозвучат народные мелодии на кельтской арфе, связанные с мифологическими сюжетами, созданными вокруг этого удивительного растения. В конце мероприятия состоится небольшая викторина по пройденному материалу. Лектор и автор курса: Максим Леготин, ботанико-географ, исследователь этноботанических особенностей растений.

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