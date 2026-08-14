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Креветка-парти. День рождения «Дороже Золота»

Action Club
Лиговский просп., 111-113-115В

Начало:

Завершение:

1800₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное
Еда

Про событие

Не верится, но вечеринкам «Дороже Золота» уже 2 года. 11 больших вечеринок, 2 корпоратива для НКО, команда провела сколько-то клубов знакомств, одну караоке-найт, и завела бесчисленное количество друзей. Эта ночь — в честь тебя, дорогой гость, и в честь умопомрачительно потрясающей команды, и, конечно, в честь вечериночного талисмана — креветки. В программе: — 6 часов танцев под любимые поп и рок хиты, чтобы проораться от души — Медляки, чтобы пригласить того, кого давно хотелось — Терраса (с навесом!) перевести дух и спокойно пообщаться со старыми и новыми друзьями — Бар с напитками и закусками от клуба — Фотозона, чтобы запечатлеть момент — Любимая дорожезолотая атмосфера, созданная декорациями и твоим образом — Благотворительный сбор в пользу «Ночлежки» / можешь приносить с собой шампуни/ (сбор сугубо добровольный и не является обязательным для прохода на вечеринку)

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