Вообрази себе, что все эмоции закончились, и остался только «Расклад» — новый альбом после шестилетнего перерыва от постпанк группы Кремация Бонифация. За это время ребята успели пересобрать себя заново, чтобы выдать звук, который будет приходить в радужных снах и ночных кошмарах. Музыка от сломанных людей для сломанных людей.