Кремация Бонифация
Транспортный Переулок 10А
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от 700₽ до 1200₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Вообрази себе, что все эмоции закончились, и остался только «Расклад» — новый альбом после шестилетнего перерыва от постпанк группы Кремация Бонифация. За это время ребята успели пересобрать себя заново, чтобы выдать звук, который будет приходить в радужных снах и ночных кошмарах. Музыка от сломанных людей для сломанных людей.
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