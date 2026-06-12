«Цветочная Грядка» была одним из первых цветочных, кто начал одержимо заказывать необычные цветы, находить новые сочетания и придумывать свежую подачу. Грядка проводила обучение и щедро делилась с другими флористами и энтузиастами своим видением цветочного мира. И вот история возвращается. Что тебя ждёт: – Научишься собирать букет, как в твоём любимом цветочном – Работа только с современными сортами цветов и актуальными цветовыми гаммами – Каждому букету будет дана обратная связь от преподавателя Готовый букет заберёшь с собой домой.