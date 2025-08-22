Форум креативных индустрий для творческой и креативной молодёжи города. В этом году мероприятие пройдёт в новом формате — в коллаборации с юбилейным, десятым фестивалем «Ленинградские мосты». Впервые два городских проекта объединятся, чтобы создать событие, сочетающее музыкальную часть и образовательную программу. Гостей форума ждут лекции, воркшопы и встречи с экспертами из сферы маркетинга, дизайна, медиа, креативных индустрий и бизнеса, а также вечерние концерты на центральных мостах города. Музыкальная программа фестиваля «Ленинградские мосты» стартует ежедневно в 18:00 на четырёх площадках – Банковском, Мучном, Мало-Конюшенном мостах и на площадке возле Кронверкской куртины Петропавловской крепости. В программе: Тима ищет свет, Beautiful Boys, Свидание, Пролетарское танго, Кай и Гетера, Меджикул, Terelya, Нани Ева, Андрей Минеев (Котик), СТРИО, Лёша Пой, Смирный и друзья, T.Gosha, Shoo и других артистов. Вход на фестиваль свободный, для участия в образовательной программе требуется предварительная регистрация.