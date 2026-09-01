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Красный платок

Театральная долина
13-я линия Васильевского острова, 70

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 1700₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

История любви Даниила Хармса. Высокое искусство хулиганства. «Если коротко, то это история любви Даниила Хармса. Но от этой истории я вторые сутки пребываю под неизгладимым впечатлением. Как такое можно было придумать, как такие смыслы закодировать, как таким языком воплотить и так образно сыграть! В постановке было всё прекрасно – и костюмы, и звук, и свет, и сюжетные контрасты, и эмоциональные «американские горки», он был с одной стороны интеллигентно-ленинградским, а с другой – буйно-московским» @Алексей Васильев. Режиссёр: Аида Хорошева Хулиганский АХ Театр Продолжительность: 2 часа 30 минут с одним антрактом.

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