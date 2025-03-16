Не удивительно, что гитара — один из самых популярных и любимых инструментов. Разнообразное звучание гитары — от проникновенной, интимной речи до полнозвучных аккордов во всевозможных приёмах, всегда находит отклик у слушателей. Будучи весьма распространённым инструментом ещё в эпоху барокко, гитарная музыка достигла своего расцвета во второй половине ХIХ в странах южной Европы и, прежде всего, в Испании. Сегодня словосочетание «испанская классическая гитара» стало символом высочайшего качества, ярких красок и темперамента. В программе концерта — «Астурия» — хит основоположника испанской композиторской школы Исаака Альбениса, а также музыка её выдающихся представителей Франсиско Тарреги и Хоакина Турины. Кроме того, ты услышишь шедевры Астора Пьяццоллы и Луиса Алена. Для тебя в этот день играет Михаил Кашеутов — один из ярчайших музыкантов нового поколения российской гитарной школы. Темперамент испанской гитары — музыкальное вдохновение для истинных меломанов.