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Кото-сушка

АТС
улица Некрасова, 3-5

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 0+
Выставки

Про событие

Это особый формат, где каждый сможет показать фотографии своего любимого кота на выставке «Кошачья вселенная». Как это будет? Ты приносишь фото своего пушистого друга, а организаторы развешивают их на веревках с прищепками прямо на выставке. Так твои любимцы смогут стать настоящими звёздами, а их фотографии увидят сотни посетителей. Это отличный способ поделиться теплом и любовью к четвероногим друзьям, познакомиться с другими любителями кошек и просто зарядиться отличным настроением. Мяу, не пропусти! Требования к фотографиям и другие вопросы https://t.me/tomastulova Подать заявку: https://igoevent.com/book/exhcatsspb

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