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Коста Лакоста

Космонавт
Бронницкая ул., 24

Начало:

Завершение:

от 2800₽ до 10000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

«По-другому», «Весна», «Поневоле», «Алые водопады» — треки эпатажного и яркого Коста Лакоста, покорившие музыкальные сердца. Творческая универсальность Лакосты — органично звучbn как поверх танцевальной панк-музыки, так и радио-дружелюбного мумбатона, но его главный источник вдохновения — это поп-музыка 80-ых и 90-ых. В дуэте с Лолитой, творческом союзе с Элджеем или в сольных треках, как бы ни менялся визуальный и творческий стиль исполнителя, ясно одно: все его треки пропитаны личными историями, которыми музыкант хочет делиться со своими слушателями.

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Комментарии

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Kirill KLM
6 июля 2025, 00:45

Лакоста, как всегда хорош! немного задержали начало, но ничего страшного! Крутая подсъемка на большом экране была

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