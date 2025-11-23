Коста Лакоста
Бронницкая ул., 24
Начало:
Завершение:
от 2800₽ до 10000₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
«По-другому», «Весна», «Поневоле», «Алые водопады» — треки эпатажного и яркого Коста Лакоста, покорившие музыкальные сердца. Творческая универсальность Лакосты — органично звучbn как поверх танцевальной панк-музыки, так и радио-дружелюбного мумбатона, но его главный источник вдохновения — это поп-музыка 80-ых и 90-ых. В дуэте с Лолитой, творческом союзе с Элджеем или в сольных треках, как бы ни менялся визуальный и творческий стиль исполнителя, ясно одно: все его треки пропитаны личными историями, которыми музыкант хочет делиться со своими слушателями.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи
Лакоста, как всегда хорош! немного задержали начало, но ничего страшного! Крутая подсъемка на большом экране была