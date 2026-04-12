На лекции разберёшься, как космическая гонка XX века взорвала мир архитектуры и породила здания, похожие на НЛО, ракеты и базы на Марсе. Ты узнаешь: — Зачем в США построили часовню в виде космопорта? — Как летающая тарелка оказалась в горах Кавказа? — Почему в Японии снесли дом, вдохновлённый орбитальной станцией? — Какие советские здания принимают за локации из Звёздных войн? Лектор: Даниил Ведерников — практикующий архитектор, лектор многих образовательных пространств, экскурсовод, путешественник.