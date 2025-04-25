В Петербурге можно найти восторгающий космос в архитектуре — это объекты и артефакты, непосредственно связанные с космонавтикой и освоением мира за пределами Земли. Какое же отражение в ткани городской среды нашла одна из самых популярных научных тем в культуре и искусстве XX века? Об этом, и о том, где искать секретные адреса, связанные с освоением планет и звёзд, что они из себя представляют и как вписываются в петербургский исторический контекст, а также какие вселенские мысли и эмоции рождают — всё это обсудят на встрече. Лектор: Саша Кизик — инженер, краевед, гид просветительской компании «Петербург глазами инженера».