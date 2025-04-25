Космический Петербург: адреса города, связанные с покорением космоса
наб. Обводного канала, 74Б
Начало:
Завершение:
450₽
Возраст 16+
Необычное
Про событие
В Петербурге можно найти восторгающий космос в архитектуре — это объекты и артефакты, непосредственно связанные с космонавтикой и освоением мира за пределами Земли. Какое же отражение в ткани городской среды нашла одна из самых популярных научных тем в культуре и искусстве XX века? Об этом, и о том, где искать секретные адреса, связанные с освоением планет и звёзд, что они из себя представляют и как вписываются в петербургский исторический контекст, а также какие вселенские мысли и эмоции рождают — всё это обсудят на встрече. Лектор: Саша Кизик — инженер, краевед, гид просветительской компании «Петербург глазами инженера».
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