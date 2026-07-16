Эми Уайнхаус — одна из ключевых фигур британской музыки 2000-х и одна из значимых певиц современной соул, джаз и поп-сцены. Её карьера оказалась недолгой, но по-настоящему яркой: редкая интонация, безошибочно узнаваемый тембр и предельная эмоциональная честность превратили её песни в классику нового времени и оставили заметный след в музыкальной истории. Спонтанный джаз бэнд (Spontaneous Jazz Band) и вокалистка Ольга Чупина представят программу, в которой музыка Эми Уайнхаус прозвучит под куполом Планетария, среди звездного неба, мерцания далёких галактик и космических образов, наполняющих пространство особой атмосферой. В программе: Back to Black, Rehab, Valerie, You Know I’m No Good, Me & Mr Jones, Tears Dry on Their Own и другие хиты. Этот вечер объединит любимую музыку, красоту звездного неба и атмосферу, к которой захочется вернуться снова.