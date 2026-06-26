Вечер, посвящённый наследию Билли Холлидей, самой проникновенной джазовой дивы, оголённой души, способной искренне прожить любовь и страдание от первой до последней ноты. Spontaneous Jazz Band (Спонтанный Джаз Бэнд) исполнит центральные произведения её репертуара, среди которых I’m a Fool to Want You, Don’t Explain, For All We Know, Gloomy Sunday, Solitude, Comes Love, Fine and Mellow. Легендарная музыка будет сопровождаться проекциями далёких галактик, звёздных орбит и абстрактных космических форм. Это не просто концерт, а аудиовизуальный опыт, в котором звук и изображение усиливают друг друга и создают ощущение полёта.