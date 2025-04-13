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Космический ecstatic dance

Пространство «Инсайт», улица Тюшина, 11

Начало:

Завершение:

от 1400₽ до 2000₽
Возраст 16+
Вечеринки
Необычное
Фестивали

Про событие

DJ Lina откроет этот вечер. Далее тебя ждёт космический полет от Звёздного Лорда — DJ Bhaskar. Его сеты — это смесь взрывного настроения и потрясающей глубины. А завершит вечер саундхиллинг хрустальными чашами от Елены Рябченко. В пространстве будет работать маркет экстатичных товаров, где ты сможешь приобрести для себя разные красивости, вкусности и полезности. Сбор и маркет с 16:15. Welcome set в 16:30, начало в 17:00. Кто первый раз на ECSTATIC DANCE, билет доступнее на 20%. За промокодом обращайся в личку https://t.me/vankavankaadmin Здесь ты сможешь почувствовать свободу в своих проявлениях. Каждый участник берёт ответственность за свои эмоции и состояния, уважая свои и чужие границы, не оценивая себя, свой танец и других участников. Танцы без разговоров, без обуви, без телефонов, на чистом сознании и без каких-либо правил о том, как двигаться. Организатор советует взять с собой бутылочку воды, лёгкую удобную сменную одежду (не джинсы, в процессе будет жарко). В пространстве есть раздевалки, чтобы переодеться.

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